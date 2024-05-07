Чернов заявил, что «Ростов» уже не претендует на титулы

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«У нас было достаточное количество моментов в этом матче. Уже которую игру подряд мы много создаем, но мало забиваем. Все же хороший знак, что есть шансы.

Команда уже не претендует на титулы, но все равно хочется забраться повыше в таблице. Когда есть возможность подняться, нужно бороться до конца», — цитирует Чернова Metaratings.ru.

«Ростов» после 27 туров в чемпионате России набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.