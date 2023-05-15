Чернов заявил, что у «Ростова» нет спада результатов

Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился мнением о матче 27-го тура против «Сочи» (0:1).

«Сочи» ничем не удивил, они хорошо работали с мячом, уверенно смотрелись. Конечно, мы тоже хотели выиграть, но к сожалению, этого сделать не удалось. У «Ростова» нет никого спада, просто сейчас так складываются для нас игры. Мы не будем смотреть в турнирную таблицу или на то, как играет ЦСКА или «Спартак». Будем отталкиваться только от своей игры», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

«Ростов» с 50 очками остался на третьем месте. Подопечные Валерия Карпина потерпели второе поражение подряд.