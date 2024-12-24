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Сегодня, 16:03

Чернов: «Угальде всегда играл на команду, а теперь его прорвало на голы»

Камила Абдурахманова
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Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об игре форварда красно-белых Манфреда Угальде.

«Нынешняя форма Угальде меня не удивляет. Сейчас все сами видят, что Манфред — отличный футболист. Он всегда играл на команду. А теперь его прорвало на голы. Он просто начал реализовывать свои моменты», — сказал Чернов Legalbet.ru.

В сезоне-2024/25 Угальде провел в составе «Спартака» 22 матча, забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт коста-риканского нападающего с красно-белыми рассчитан до июля 2028 года.

Источник: Legalbet.ru
Манфред Угальде
Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
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