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Сегодня, 17:36

Чернышев считает, что «Ростов» займет второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил шансы красно-белых побороться за второе место в чемпионате России и объяснил, почему команда неудачно выступает в весенней части сезона.

«Все рассчитывали, что в весенней части чемпионата «Спартак» будет основным фаворитом и будет бороться с «Зенитом» за золотые медали. На то были основания, осенняя концовка РПЛ наводила нас на оптимизм, и отставание от петербуржцев было не большим. Но весенняя часть сезона для «Спартака» — провал. Может быть, дальше красно-белые соберутся и проведут остаток чемпионата на высоком уровне и сумеют занять второе место, но оптимизма мало. Не стоит думать, что «Спартак» обгонит «Ростов». Карпин — человек победитель, он внушил свою психологию футболистам и «жёлто-синие» будут биться и умирать на поле, но вряд ли пропустят «красно-белых» вперед. Я бы сказал, что «Ростов» займет второе место в РПЛ, ЦСКА — третье, а «Спартак» — четвертое. Почему красно-белые провально выступили в весенней части сезона ответит только тренерский штаб «Спартака». Я думаю, что неудачно прошла подготовка ко второй части чемпионата во время зимней паузы. Будем говорить откровенно, Абаскаль неопытный человек и у него никогда не было, чтобы он готовил команду столько времени. В Европе нет таких долгих перерывов в сезоне. Думаю, что тренерский штаб не знал, как готовить команду к вечерней части чемпионата», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

После 22 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице с 45 очками, уступая лидирующему «Зениту» девять баллов. «Спартак» отстает от «Ростова» на три очка, а ЦСКА — на четыре.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-rostov-zaimet-vtoroe-mesto-v-rpl-cska-trete-a-spartak-chetvyortoe-243016/
Андрей Чернышов
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