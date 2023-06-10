Чернышов: «Для меня главным разочарованием стало «Динамо», мой родной клуб»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о главном разочаровании в минувшем сезоне РПЛ.

«Сначала хотел в список разочарований включить «Локомотив», так как команда невыразительно провела первую часть сезона, была близка к краху. Железнодорожники должны бороться за самые высокие места, но смена главного тренера пошла им на пользу. Для меня главным разочарованием стало московское «Динамо», мой родной клуб. Бело-голубые вкладывают колоссальные средства, имеют хорошую инфраструктуру, но в юбилейный год все пошло ужасно. Все ожидали от команды иного результата. Но ни финала Кубка России, ни борьбы за медали не было, провальный сезон. Многие лидеры «Динамо» так и не смогли себя проявить, у многих наметился регресс в развитии. Хочется пожелать им быстрее стабилизировать всю ситуацию», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице РПЛ. В концовке сезона команду покинул главный тренер Славиша Йоканович.