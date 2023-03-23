Чернышов: «Не знаю, есть ли реальный интерес к Тюкавину в Европе»

Бывший защитник «Динамо» Андрей Чернышов сомневается, что к форварду бело-голубых Константину Тюкавину есть реальный интерес от европейских клубов.

«Агент должен говорить о Тюкавине, продвигать. Читал, его агент недоволен тем, что происходит в «Динамо» из-за игрового времени. Он вправе высказывать любую позицию, мы не вправе запретить ему говорить. Но мы знаем, агенты пользуются тем, что говорят о несуществующих интересах к игроку, чтобы надавить на нынешний клуб. Этим всегда пользовались перед переподписанием контракта или улучшении условий. Не знаю, есть ли реальный интерес к Тюкавину в Европе», — цитирует Чернышова Legalbet.

В текущем сезоне 20-летний Тюкавин провел 28 матчей в составе «Динамо» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал три голевые передачи.