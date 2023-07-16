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Чернышов — о возможном трансфере Эраковича в «Спартак»: «А почему нет, если дают хорошие деньги?»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном переходе в московскую команду защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.

— Защитник из чемпионата Сербии мог бы усилить «Спартак»?

— Там очень много высококлассных и индивидуально сильных футболистов. Неслучайно игроки сборной Сербии выступают в ведущих чемпионатах, — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

— Не смущает, что перспективный защитник едет из Сербии не в Европу, а в Россию?

— А почему нет, если дают хорошие деньги? Не каждый европейский клуб готов сейчас платить большие деньги за футболистов. Вы видите, что сейчас творится в Саудовской Аравии. Все поехали туда, променяли Лигу чемпионов, свои национальные сборные для того, чтобы хорошо заработать. Если российский клуб дает хорошую зарплату и за трансфер платит хорошо, то почему нет?

Ранее агент футболиста Зоран Павлович подтвердил информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. По информации «СЭ», московский клуб предлагает контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chernyshov-ob-erakoviche-v-spartake-a-pochemu-net-esli-dayut-khoroshie-dengi-
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