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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном переходе в московскую команду защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.
— Защитник из чемпионата Сербии мог бы усилить «Спартак»?
— Там очень много высококлассных и индивидуально сильных футболистов. Неслучайно игроки сборной Сербии выступают в ведущих чемпионатах, — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.
— Не смущает, что перспективный защитник едет из Сербии не в Европу, а в Россию?
— А почему нет, если дают хорошие деньги? Не каждый европейский клуб готов сейчас платить большие деньги за футболистов. Вы видите, что сейчас творится в Саудовской Аравии. Все поехали туда, променяли Лигу чемпионов, свои национальные сборные для того, чтобы хорошо заработать. Если российский клуб дает хорошую зарплату и за трансфер платит хорошо, то почему нет?
Ранее агент футболиста Зоран Павлович подтвердил информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. По информации «СЭ», московский клуб предлагает контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.
Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.