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Сегодня, 17:28

Чернышов: «Мостовой, Канчельскис, Кержаков — личности, руководители российских клубов не хотят с ними связываться»

Алина Савинова
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Известный тренер Андрей Чернышов объяснил, почему российским тренерам из числа известных в прошлом футболистов не так просто трудоустроиться на родине.

«Я об этом тоже, конечно, задумывался. В России тренеры часто ходят по кругу — и в РПЛ, и в первой лиге. Не успевают покинуть одну команду, как их тут же приглашают в другую. Мне кажется, многие руководители наших клубов боятся личностей. Вот Кержаков — личность, Мостовой — личность, я — личность, тот же Канчельскис. Мы — люди независимые, не потерпим вмешательства в свою работу, будем четко и строго отстаивать свои позиции. Руководители не хотят работать с такими людьми, слышать в свой адрес что-то не столь лестное, к чему они привыкли. Я же не соглашусь с их мнением, если оно неправильное. Поэтому да, не так просто получить работу в России», — приводит «РБ Спорт» слова Чернышова.

Чернышов возглавлял «Динамо» (Брянск, Тбилиси и Нови-сад), «Спартак», «Торпедо», «Беласицу», «Мохаммедан», «Спарту» и другие команды. Последним местом его работы были «Раднички» (Белград).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-cherny-shov-mostovoj-kanchel-skis-kerzhakov-lichnosti-s-nimi-ne-hotyat-svyazy-vat-sya-rukovoditeli-klubov/
Андрей Чернышов
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