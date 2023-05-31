Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:39

Чернышов: «Не скажу, что для «Динамо» срыв переговоров с Николичем — это потеря»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал решение Марко Николича возглавить «Шабаб Аль-Ахли», а не московское «Динамо».

«Для меня неожиданная новость, так как все шло к тому, что Николич возглавит «Динамо», — цитирует Betonmobile.ru Чернышова. — Видимо специалисту предложили такие условия, от которых нельзя было отказаться. Марко сделал выбор в пользу денег. Сейчас так поступают многие, так как за год-два в ОАЭ можно обеспечить себе безбедную старость. Николич ведь после «Локомотива» так и не работал. Сам говорил, что хотел бы вернуться в Россию. Не исключаю, что у «Динамо» были переговоры и с другими кандидатами, поэтому сам клуб выбрал для себя другого тренера. Не скажу, что для бело-голубых срыв переговоров с Николичем — это потеря. Да, он хорошо себя проявил в российском чемпионате, но будем честны: подбор футболистов в «Локо» был очень хороший. Сербу надо было просто ничего не испортить после прихода на место Юрия Семина. Это точно не катастрофа. Вот если бы сорвался приход Анчелотти или Моуринью с Гвардиолой — это было бы катастрофа».

Во вторник, 30 мая, стало известно, что Марко Николич не возглавит «Динамо».

За тур до конца чемпионата России бело-голубые с 45 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Источник: Betonmobile.ru
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов считает, что ЦСКА займет вторую строчку по итогам сезона

Спортивный директор СКА Панченко поделился ожиданиями от летнего трансферного окна в РПЛ