Чернышов: «Не скажу, что для «Динамо» срыв переговоров с Николичем — это потеря»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал решение Марко Николича возглавить «Шабаб Аль-Ахли», а не московское «Динамо».

«Для меня неожиданная новость, так как все шло к тому, что Николич возглавит «Динамо», — цитирует Betonmobile.ru Чернышова. — Видимо специалисту предложили такие условия, от которых нельзя было отказаться. Марко сделал выбор в пользу денег. Сейчас так поступают многие, так как за год-два в ОАЭ можно обеспечить себе безбедную старость. Николич ведь после «Локомотива» так и не работал. Сам говорил, что хотел бы вернуться в Россию. Не исключаю, что у «Динамо» были переговоры и с другими кандидатами, поэтому сам клуб выбрал для себя другого тренера. Не скажу, что для бело-голубых срыв переговоров с Николичем — это потеря. Да, он хорошо себя проявил в российском чемпионате, но будем честны: подбор футболистов в «Локо» был очень хороший. Сербу надо было просто ничего не испортить после прихода на место Юрия Семина. Это точно не катастрофа. Вот если бы сорвался приход Анчелотти или Моуринью с Гвардиолой — это было бы катастрофа».

Во вторник, 30 мая, стало известно, что Марко Николич не возглавит «Динамо».

За тур до конца чемпионата России бело-голубые с 45 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.