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Сегодня, 17:59

Чернышов: «Зениту» будет не до коридоров — они будут праздновать, если досрочно завоюют титул»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о теоретическом проведении красно-белыми чемпионского коридора для «Зенита» после матча 26-го тура РПЛ.

«Обычно такие коридоры делаются перед матчами, когда перед началом поединка другая команда в знак уважения делает это. Впервые слышу, чтобы чемпионские коридоры делали непосредственно после игры. Да и «Зениту» будет не до коридоров — они будут праздновать, если сегодня досрочно завоюют титул. Футболисты захотят пробежать круг почета, может, даже болельщики появятся на поле и все будут качать главного тренера Семака. Тут будет не до коридора со стороны соперника», — приводит «РБ Спорт» слова Чернышова.

«Зенит» может досрочно стать чемпионом, если обыграет «Спартак» в предстоящей игре. Матч между московской и петербургской командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-cherny-shov-zenitu-budet-ne-do-chempionskogo-koridora-budut-prazdnovat-i-kachat-semaka-esli-pobedyat/
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