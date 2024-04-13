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Сегодня, 18:38

Чернышов — об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Это нефутбольные дела»

Алина Савинова
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Главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов поделился мыслями об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Увольнение Ивича не пропустил. Я только могу сделать выводы, что Ивич, наверное, с кем-то серьезно поговорил. Это нефутбольные дела. Кого-то не воспринял, кому-то не так ответил. Так люди на Западе работают. Они не допускают, чтобы в их дела лезли. А в «Краснодаре», как я понимаю, немного другая ситуация — там тренеры, с которыми можно перед игрой пять часов разговаривать, после игры пять часов разговаривать, советы какие-то давать. Я так понял, это личные взаимодействия. У нас на первое место выходят не личные качества человека, а его мягкость, умение подчиняться вышестоящим людям. Наверное, у нас в России нужны более удобные, а не качественные», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

«Краснодар» отправил Ивича в отставку 13 марта после поражения от «Химок» (0:2) и вылета из FONBET Кубка России. Его место в краснодарской команде занял Мурад Мусаев. На данный момент «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками.

Источник: Спорт День за Днем
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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