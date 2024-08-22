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Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов рассказал, что не получал предложений из России.
«Были ли предложения из России? Нет, но был некоторый интерес от клубов с Балкан, из Азии и стран арабского мира. Конечно, когда я только начинал свою зарубежную тренерскую карьеру, то надеялся, что мне предложат работу в России. Я уже говорил ранее, что хочется работать в родной стране и разговаривать на родном языке во время работы и так далее, но пока такой возможности нет», — цитирует Чернышова «РБ Спорт».
Последним российским клубом, который возглавлял Чернышов, было брянское «Динамо», также он тренировал «Спартак».