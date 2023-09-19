Чернышов считает, что «Балтике» нужно постараться зацепиться за РПЛ

Российский тренер Андрей Чернышов высказал мнение об игре «Балтики» в сезоне-2023/24.

«Выправит ли Игнашевич положение «Балтики»? В футболе ни в чем нельзя быть уверенным на 100 процентов. Ситуация порой меняется за секунды. Если калининградцы начнут выигрывать, то вернется уверенность в своих силах, а также место в турнирной таблице станет более приемлемым. Вопрос лучше адресовать руководству клуба, доверяют ли они Игнашевичу. «Балтика» очень здорово смотрелась в первой лиге, добилась напрямую повышения в классе. Было видно, что тренер справлялся со своими обязанностями, но РПЛ — это совершенно иной турнир, надо иметь качественный подбор футболистов. Так что надо посмотреть на состав, полностью ли команда укомплектована. Им надо сделать все, чтобы сохранить прописку. Надеюсь, что руководство понимает, что сложно в первый сезон после возвращения в элиту показывать высокие результаты. Нужно постараться просто зацепиться за РПЛ», — приводит Betonmobile.ru слова Чернышова.

После восьми туров в РПЛ «Балтика» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. У команды четыре очка.