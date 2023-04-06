Чернышов: «Если «Динамо» финиширует в РПЛ выше «Спартака», все будут говорить, что они — лучший клуб Москвы»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что «Динамо» может финишировать выше красно-белых в турнирной таблице РПЛ.

«Если «Динамо» победит «Спартак» в ближайшей игре, то почему бы им не быть выше них в таблице по итогам сезона. В футболе все возможно. Можно ли будет назвать «Динамо» лучшим клубом Москвы, если они финишируют в РПЛ выше других столичных команд? Если они финишируют, конечно! Это важно для клуба и болельщиков, которые будут этим гордиться. Это важно. Все будут говорить, что «Динамо» — лучший клуб Москвы!» — цитирует Чернышова Legalbet.

8 апреля пройдет матч 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Красно-белые занимают 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 41 очко. Динамовцы расположились на 5-й позиции (35 очков).