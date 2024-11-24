Чернышов считает, что Файзуллаеву нужно продолжить карьеру в Испании

Бывший главный тренер молодежной сборной России Андрей Чернышов ответил на вопрос о будущем полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Думаю, на Файзуллаева обратят внимание европейские клубы. Так что его отъезд из ЦСКА по окончании сезона возможен. Если у него будет выбор между чемпионатом Франции и Испании, то, конечно, надо ехать в Испанию», — приводит слова Чернышова Legalbet.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Файзуллаев выступает за армейцев с лета прошлого года.