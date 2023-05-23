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23 мая, 23:56

Чернышов: «Соболев достаточно часто дает повод говорить о нем в негативном ключе»

Мария Гусева
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Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказал мнение, что форварду красно-белых Александру Соболеву нужно научиться контролировать свои эмоции на поле.

«Соболев достаточно часто дает повод говорить о нем в негативном ключе, — цитирует Betonmobile.ru Чернышова. — Это, конечно, не очень хорошо. Но на футбольном поле часто захлестывают эмоции, поэтому порой футболисту просто не соображают, что делают. Такие примеров масса. Главное, чтобы это все не переходило в повседневную жизнь. Это может в будущем перерасти в проблему, с Соболевым надо работать и беседовать. Это ведь не красит не только игрока, но и клуб. Саше надо меняться и научиться себя сдерживать».

В матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Роши и Соболева, оба футболиста вызваны на заседание комитета.

Источник: Betonmobile.ru
Александр Соболев
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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