Чернышов считает, что Кладуиньо предпочел большие деньги футболу

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о переходе полузащитника Клаудиньо из «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

«Сейчас в современном футболе идет тенденция переходов не в европейские клубы, которые могут претендовать на победы в своих национальных чемпионатах или еврокубках. Люди идут за большими деньгами. Многие не смотрят на прогресс, на развитие карьеры. Все хотят заработать пока есть возможность. Ни в коем случае не осуждаю, у каждого есть выбор. В первую очередь Клаудиньо выбрал большие деньги, а потом футбол. Он же все равно будет играть, а не сидеть в офисе. Думаю, он бы мог играть в одном из серьезных европейских чемпионатов», — цитирует Чернышова Legalbet.ru.

22 января «Зенит» объявил о переходе 27-летнего бразильца в катарский «Аль-Садд». Перед этим клуб вел переговоры о продаже Клаудиньо в «Палмейрас»

Футболист выступал за «Зенит» с лета 2021 года. В этом сезоне он забил один мяч и отдал пять голевых передач в 20 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 млн евро.