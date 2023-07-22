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Сегодня, 15:36

Чернышов считает, что поражение «Динамо» от «Краснодара» нельзя назвать катастрофой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара» (1:3) в первом туре РПЛ.

Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве. Единственный гол бело-голубых при счете 0:3 забил Федор Смолов.

«Всем хочется начать новый сезон как можно удачливее. Особенно в родных стенах. «Динамо» преподнесло сюрприз за знаком минус. Все говорили, что прошедший сезон был провальным, были сделаны определенные выводы, уволили главного тренера. Взамен взяли Личку, который проявил себя в «Оренбурге». Но одно дело работать в клубе, где нет серьезных задач, а другое — тренировать «Динамо». Очень неприятный результат, но пока катастрофой назвать это нельзя. Увидели много проблем в действиях «Динамо». Сейчас у тренера почти нет времени на раскачку, надо за короткий период внести корректировки и начать набирать очки», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-porazhenie-dinamo-eto-poka-eto-ne-katastrofa
Андрей Чернышов
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