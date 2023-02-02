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Чернышов считает, что у современного «Динамо» не было знакового игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Андрей Чернышов заявил, что в современной истории бело-голубых не было ярких футболистов, которых можно назвать легендами.

«У современного «Динамо» не было яркого футболиста, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве». «Динамо» не завоевывало никаких титулов, вылетало в ФНЛ. Можно назвать Шунина, но только потому, что он провел много матчей, но он не оставил яркий след на века, не был глыбой. У «Динамо» нет знакового игрока, которого можно назвать легендой. Это грустно и неприятно, что «Динамо» столько лет без побед. Можно вспомнить второе место в чемпионате России в 1994 году и победу в Кубке в 1995-м. Только в 2008-м при Кобелеве было третье место. А что мы можем еще вспомнить? Только вылет», — приводит слова Чернышова Legalbet.

Последний раз «Динамо» завоевывало чемпионство еще в СССР — в 1976 году, но тот турнир был разыгран по однокруговой системе. До этого бело-голубые выигрывали золото по классическому розыгрышу в 1963 году. Наилучшее достижение динамовцев в истории России — второе место в 1994 году.

Источник: https://legalbet.ru/news/chernishov-u-sovremennogo-dinamo-ne-bilo-znakovogo/
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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