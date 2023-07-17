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Чернышов: «Если Захарян хочет прогрессировать, то надо соглашаться на предложение «Фейеноорда»

Алина Савинова
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Российский специалист Андрей Чернышов считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну стоит соглашаться на трансфер в «Фейеноорд».

«Если есть интересное предложение от европейской команды, то надо уезжать. Многие говорят, что Захаряну надо еще немного подождать. Прошлым летом им интересовался «Челси», сделка была близка к завершению, но в итоге переход сорвался. Сейчас уже говорят о Нидерландах, «Фейеноорд» — клуб уровнем ниже, чем «Челси». Где гарантия того, что если пройдет еще немного времени и Арсен будет вообще кому-то интересен? В футболе очень быстро все меняется. Чемпионат Нидерландов может стать хорошим трамплином для хавбека в одну из топовых европейских команд. Если он хочет прогрессировать, то надо менять обстановку», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

12 июля журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Фейеноорд» может подписать Захаряна этим летом. Позже в пресс-службе нидерландского клуба подтвердили интерес к россиянину.

Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-esli-zaharyan-hochet-progressirovat-to-nado-soglashatsya-na-predlozhenie-feyenoorda
Андрей Чернышов
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