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Чернышов: «Вряд ли кто-то еще предложит «Зениту» 50 миллионов евро за Малкома»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на информацию о том, что нападающий «Зенита» Малком может перейти в один из клубов из Саудовской Аравии за 50 миллионов евро.

«Предложены очень хорошие деньги. 50 миллионов — для нашего футбола запредельная сумма, «Зенит» должен согласиться на данную сделку, вряд ли за Малкома кто-то предложит больше. Только европейские гранды могут примерно такую же компенсацию предложить. Малком — это качественный футболист, который здорово провел прошлый сезон. У «Зенита» сейчас нет еврокубков, поэтому нет смысла удерживать своих лидеров. А пополнение бюджета на такую внушительную сумму — это очень важный момент для сине-бело-голубых. У клуба будет возможность приобрести необходимую замену. Но нет понимания того, хочет ли сам Малком ехать в Саудовскую Аравию. Вряд ли его по деньгам саудиты обделят, но может, у нападающего есть амбиции проявить себя в Европе. Посмотрим, какое решение в итоге примет руководство петербургского клуба», — приводит Betonmobile слова Чернышова.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего бразильца в 30 миллионов евро.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-vryad-li-kto-to-eshhe-predlozhit-zenitu-50-millionov-evro-za-malkoma
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