Чернышов: «Если бы «Спартак» победил «Динамо», то болельщики команде много бы простили»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что красно-белые вряд ли смогут занести себе в актив ничью с «Динамо» (3:3) в рамках 22-го тура РПЛ.

«Получилась результативная ничья, болельщики увидели много голов. «Спартак» хотел победить, ничья точно не будет занесена в актив. Они, уверен, расстроены результатом. Для красно-белых надо было обязательно выигрывать, чтобы продолжить борьбу за второе место. Результаты в весенней части чемпионате страны не особо впечатляют. Если бы «Спартак» победил в дерби, то болельщики команде много бы простили. Сейчас борьба за второе место для команды осложнилось, у «Ростова» есть возможность оторваться от «Спартака», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 42 очка за 22 тура.