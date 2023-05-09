Чернышов: «Не думаю, что поражение от «Зенита» выбьет «Спартак» из колеи»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о поражении красно-белых в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

«Спартак» в матче с «Зенитом» действовал хорошо, незаслуженно команда уступила, — цитирует Betonmobile Чернышова. — Но ошибка вратаря — это удар по красно-белым. Хорошо, что москвичи собрались и действовали хорошо, но цепь событий не позволила рассчитывать на хороший результат. В том числе и судейские ошибки. Стараюсь не обсуждать работу рефери, но сейчас это что-то выходящее за рамки приличного. Сейчас ведь можно спокойно пойти и посмотреть повтор, а не делать поспешное решение. Не думаю, что данная неудача выбьет «Спартак» из колеи. «Наполи» тоже играл весь сезон замечательно, но в какой-то момент забуксовал. Неаполитанцы не опустили руки, а довели все до конца — взяли титул. «Спартаку» нельзя опускать руки. Надо проанализировать допущенные ошибки и готовиться дальше. Надо побороться за максимально высокое место, верю, что москвичи будут биться до последнего тура".

«Зенит» набрал 64 очка и досрочно стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место в турнирной таблице РПЛ.