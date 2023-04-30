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Чернышов — о возможном внедрении плей-офф в РПЛ: «Пока мы без еврокубков попробовать можно, почему нет?»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, что думает о возможном внедрении плей-офф в чемпионат России.

«В Сербии играют два круга, а потом разделяются на две группы — первая восьмерка и вторая. Очки сейчас после первого этапа турнира у команд остаются, а раньше они делились на два. И после этого играется еще один круг — чемпионская группа и группа борьбы за выживание. У каждой системы есть свои плюсы и минусы. Нужно создавать специальную рабочую группу, которая будет изучать этот вопрос и искать самое верное решение. Система плей-офф есть, например, в Бельгии. Пока мы без еврокубков попробовать можно, почему нет?» — приводит «РБ Спорт» слова Чернышова.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев допустил, что в чемпионате России может появиться плей-офф. В настоящее время РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с 30 турами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-cherny-shov-poka-my-bez-evrokubkov-mozhno-poprobovat-vnedrit-sistemu-plej-off-v-rpl/
Андрей Чернышов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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