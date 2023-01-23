Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:19

Главный тренер «Радничков» Чернышов: «С удовольствием бы сыграли с командой из России»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер сербской команды «Раднички» Андрей Чернышов заявил, что хотел бы провести товарищеский матч на зимних сборах против одного из российских клубов.

«Естественно, если бы была такая возможность, то с удовольствием бы сыграли. Тем более, в Сербии такая ситуация, что очень хорошо относятся к россиянам и никаких негативных моментов не присутствует. Хотя для самой Сербии все не очень просто», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

Также он прокомментировал отказ европейских клубов от товарищеских матчей с командами из России.

«По-моему, люди на Западе не знают, что выдумать и какие меры против нас направить. Все начиналось с глобальных санкций. И в спорте были санкции, что они отстранили всех наших спортсменов от участия в международных соревнованиях. Это не приносит никаких вкладов, а сейчас дошли до того, что приказывают своим клубам не играть с российскими командами. Хотя это уже все напоминает бред. Я уверен, что футболисты и руководители клубов с удовольствием бы сыграли, но есть приказ руководителей стран. Я думаю, что вся проблема в этом», — добавил тренер.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. После отстранения национальная команда провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/glavnyy-trener-radnichkov-chernyshov-s-udovolstviem-by-sygrali-s-rossiyskoy-komandoy-
Андрей Чернышов
Футбол
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русская шахматистка любила колумбийца, от которого родила в США. Он был заметно старше
Рублев спас невероятный матч. Отыгрался в концовке в безнадежной ситуации
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Швеция возобновила прием документов на визы для россиян
Источник в Пентагоне признал большие потери в войсках Украины
Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фигуристка Медведева рассказала, почему выбрала «Динамо» вместо «Спартака»

Глушаков присоединится к «Нижнему Новгороду» на втором сборе в Турции