Главный тренер «Радничков» Чернышов: «С удовольствием бы сыграли с командой из России»

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Главный тренер сербской команды «Раднички» Андрей Чернышов заявил, что хотел бы провести товарищеский матч на зимних сборах против одного из российских клубов.
«Естественно, если бы была такая возможность, то с удовольствием бы сыграли. Тем более, в Сербии такая ситуация, что очень хорошо относятся к россиянам и никаких негативных моментов не присутствует. Хотя для самой Сербии все не очень просто», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.
Также он прокомментировал отказ европейских клубов от товарищеских матчей с командами из России.
«По-моему, люди на Западе не знают, что выдумать и какие меры против нас направить. Все начиналось с глобальных санкций. И в спорте были санкции, что они отстранили всех наших спортсменов от участия в международных соревнованиях. Это не приносит никаких вкладов, а сейчас дошли до того, что приказывают своим клубам не играть с российскими командами. Хотя это уже все напоминает бред. Я уверен, что футболисты и руководители клубов с удовольствием бы сыграли, но есть приказ руководителей стран. Я думаю, что вся проблема в этом», — добавил тренер.
В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. После отстранения национальная команда провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).