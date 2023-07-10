Чернышов заявил, что ситуация с уходом Медины из ЦСКА выглядит неожиданной

Известный российский специалист Андрей Чернышов уверен, что в московском ЦСКА смогут качественно заменить полузащитника Хесуса Медину и Бахтиера Зайнутдинова, а также найдут альтернативный вариант после срыва трансфера Марио Фернандеса.

«Давно слежу за селекцией армейцев. Клуб давно славится тем, что тратит адекватные средства на приобретение игроков хорошего уровня. Очень часто ЦСКА затем удавалось выгодно пристроить футболиста, хотя иногда проколы в трансферах случались — от этого никто не застрахован. Ситуация с Мединой выглядит неожиданной, никто не мог предполагать еще полгода назад, что история будет развиваться именно так. Видимо, внутри коллектива что-то произошло. Не исключаю, что хавбек сам изъявил желание сменить обстановку, так как получил более выгодное в финансовом плане предложение. Марио Фернандес не вернулся? Он ведь изначально покинул клуб, хотя действовал контракт. Может, и был какой-то процент в пользу того, что он вернется, но точно не выглядело со стороны как сделка, которая точно должна завершиться. Зайнутдинов? ЦСКА получит хорошие деньги, а футболист попробует себя в новом чемпионате. Думаю, что это будет выгодная сделка для всех сторон», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Он также заявил, что в ЦСКА всегда тщательно и скрупулезно подходят к селекции и формированию состава.

«Надо лишь чуть-чуть подождать — приобретения будут. В хорошем клубе селекционная работа никогда не прекращается. До подписания контракта нет смысла говорить о том или ином варианте, трансферы любят тишину. Срыв сделки — это достаточно частое явление в футболе. Уверен, что ЦСКА усилится, команда точно захочет быть выше в турнирной таблице, чем это было в прошлом сезоне. Надеюсь, что красно-синие будут конкурентноспособными в предстоящем розыгрыше чемпионата России», — добавил Чернышов.

По информации «СЭ», «Спартак» заплатит за Медину около 7,5 миллиона евро.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

В понедельник, 10 июля в Сети появилось фото Медины и еще одного новичка «Спартака» Тео Бонгонда в форме команды на домашнем стадионе красно-белых.