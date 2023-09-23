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Сегодня, 13:46

Чернышов ждет от «Спартака» и «Динамо» качественного футбола

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Российский тренер Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Надеюсь, что увижу футбол хорошего качества, а также то, что болельщики придут на трибуны. Противостояние «Спартака» и «Динамо» — это всегда интересно. Сложно предугадать фаворита, так как настрой на дерби всегда особый. Даже не могу сказать того, ждет ли нас большое количество голов», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.

Источник: Betonmobile.ru
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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