Черов — о ничьей с «Химками»: «Факелу» не хватило немного удачи»

Защитник «Факела» Василий Черов прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата России. Также он поделился ожиданиями от игры со «Спартаком» в 19-м туре.

«Нам не хватило немного удачи. Было несколько неплохих моментов, которые нужно было реализовать. В борьбе и инициативе у нас было небольшое преимущество, но не хватило реализации. Когда у меня возник голевой момент в первом тайме, я старался сделать навесную передачу, но мяч немножко срезался и полетел в дальний угол ворот. Я думаю, наши алжирские новички неплохо дебютировали, не выпадали из игры и помогли команде, поэтому я думаю, что с каждой игрой они будут прибавлять и все будет хорошо.

Со «Спартаком» всем играется нелегко и настраиваться на них дополнительно не нужно. У нас каждая игра будет как финал, поэтому нам без разницы «Спартак» или какая-то другая команда. Будем выходить и стараться навязать им борьбу», — цитирует Metaratings.ru Черова.

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет 11 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.