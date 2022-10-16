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16 октября, 23:58

Червиченко назвал Абаскаля лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Это был отличный матч, вообще сегодня все было на высоком уровне. Борьба, самоотдача, движение. Футбол вышел на загляденье. Мне кажется, что наш футбол сейчас вообще становится лучше и интереснее. Видимо, отсутствие еврокубков сказывается на игроках, что они начали по-другому играть. Скорость появилась.
Результат дерби закономерен. В первом тайме ЦСКА были лучше, во втором тайме «Спартак» прибавил. Абаскаль изменил игру во втором тайме и это принесло результат. Сейчас уже понятно, что в «Спартаке» появился хороший тренер. С каждым матчем он мне нравится все больше и больше. Считаю, что за последние десять лет Абаскаль — лучший тренер «Спартака». Команда хорошо двигается, есть мысль, появился характер. Выгрызают результат, который необходим команде», — приводит «РБ Спорт» слова Червиченко.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Под его руководством красно-белые одержали 11 побед, 2 раза сыграли вничью и 4 раза потерпели поражение в матчах во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-abaskal-luchshij-trener-spartaka-za-poslednie-desyat-let/
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Андрей Червиченко
Гильермо Абаскаль
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