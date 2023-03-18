0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:34

Червиченко назвал матч «Оренбург» — «Спартак» похоронами интриги в чемпионате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых в 20-м туре чемпионата России от «Оренбурга» (0:2).

«Отвратительная игра в обороне. Единственный мастер в спартаковской защите — это Джикия. Но его, как мы видим, на всех не хватает. Он не может один за всех играть. Сегодня это закончилось травмой, что было предсказуемо, потому что, когда на тебе вся нагрузка, рано или поздно организм не выдерживает. А остальные в обороне — это просто смех. Этот Тавареш — у него слева проходной двор. Маслов, который не может игрока догнать на 80 м и умудряется фолить не в центре поля, а у своей штрафной. В общем, с обороной «Спартаку» нужно что-то делать. Если Джикия выпадет из состава надолго, то, я боюсь, «Спартак» может не закончить даже в пятерке. Так что сегодняшний матч — это спартаковское фиаско и похороны интриги в чемпионате», — приводит слова Червиченко RT.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1124821-chervichenko-spartak-orenburg-rpl
dsadadad
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Червиченко прокомментировал игру Бальде в матче с «Оренбургом»
«Факел» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
«Локомотив» — «Краснодар»: Дзюба — в старте, Сафонов — в запасе
«Факел» — «Сочи»: игрок гостей Мелкадзе получил вторую желтую карточку
«Факел» обыгрывает «Сочи» с разгромным счетом
«Факел» — «Сочи»: хозяева удвоили преимущество
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

Червиченко прокомментировал игру Бальде в матче с «Оренбургом»