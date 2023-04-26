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Сегодня, 16:27

Червиченко: «Судейство в РПЛ абсолютно безобразное! Каманцев — профнепригодный»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о судействе в РПЛ.

«Судейство в РПЛ абсолютно безобразное! Каманцев — профнепригодный. Творится полный беспредел. Мое мнение, что таким командам, как «Краснодар», «Крылья Советов» и остальным, надо просто бойкотировать какой-то тур и потребовать устранения этих арбитров. Пока РФС в лице Дюкова не разберется, объявить бойкот этим матчам. Зачем тому же «Ростову» тратить деньги на дорогу? Чтобы какой-то очередной шут в черной майке издевался над командой, болельщиками? Я считаю, что эти судьи клубам не нужны. Они сбились в банду, которая диктует свои правила игры не на поле, а вне поля», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Ранее генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев принял решение уйти в отставку со своего поста из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5081903-chervichenko-kamancev-profneprigodnyj-s-sudejstvom-v-rpl-tvoritsya-polnyj-bespredel.html
Футбол
РПЛ
Андрей Червиченко
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  • Gordon

    Опять голос из помойки :) Надоел реально (

    26.04.2023

  • Пищевик Тушинский

    Согласен полностью. Надо байкотировать. Разогнать всех. Убрать всех старых судей из всех комитетов судейских. Запретить бывшим судьям работать в футболе на всех уровнях. Карасёва назначить главой судейского комитета. Кукуян пусть методической работой занимается. Набрать новых. Ввести жёсткие меры контроля. Прослушка всех телефонов и проверка всех счетовПусть молодые косячат но там понятно будет что они непредвзяты а просто косячат. Со временем научатся. Всех этих теоретиков поганой метлой. Они нассат в глаза и скажут что это божья роса.

    26.04.2023

    • Клубы РПЛ не согласовали повышение гонораров судьям

    Алаев сообщил о встрече клубов РПЛ с главой судейского корпуса Каманцевым по окончании сезона