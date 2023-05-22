Червиченко назвал Соболева «невоспитанным гопником» после жеста в адрес Роши

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал для «СЭ» эпизод с двумя удалениями в матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (2:1). Красные карточки получили нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник армейцев Виллиан Роша.

«Я постоянно говорю, что Соболев — невоспитанный гопник. Несмотря на то что он переехал в столицу, воспитание барнаульского двора из него не испарилось. Вести себя он так и не научился. Удалили его абсолютно заслуженно. А то, что удалили рядом с ним Рошу за то, что тот показывал, за что надо удалить Соболева, — это бред судейский. Я не знаю, как судьи такой квалификации могут такое исполнять. Судьи поплыли в этом матче. Все: от Карасева, боковых до ВАР», — сказал Червиченко «СЭ».

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.