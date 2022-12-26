Черевченко не считает, что трехлетнее отсутствие Бердыева в РПЛ скажется на его работе

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

«Назначение Бердыева в «Сочи» оцениваю положительно. Не считаю, что его трехлетнее отсутствие в РПЛ как-то скажется на его работе. А что изменилось за три года в российском футболе? Ничего не изменилось. Думаю, что Бердыев в курсе всех событий. Тем более что он обладает большим опытом. Почему руководство «Сочи» остановилось на этой кандидатуре, нужно спрашивать у них. До возобновления чемпионата РПЛ еще достаточно времени. У Курбана Бекиевича будет возможность провести полноценные сборы. Так что только результат покажет, правильным ли является такой выбор сочинцев», — приводит слова Черевченко Vprognoze.ru.

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Бердыев приводил казанский «Рубин» дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.