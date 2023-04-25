Червиченко о Промесе: «Он приехал отрабатывать зарплату. Легенды — это россияне, которые забивают по сто мячей»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что нападающий красно-белых Квинси Промес забил 85-й гол в РПЛ.

Нидерландец сделал это в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3). Он догнал Вагнера Лав и Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ.

«Не знаю, почему все так превозносят уголовника. Легенды — это те россияне, которые забивают по сто мячей. Не вижу повода бегать с букетом и салютом за всеми пришельцами. Когда наши ребята забивают по сто — это легенды. А Промес приехал отрабатывать свою зарплату. Думаю, что он ее и не отрабатывает до конца. Мог за такие деньги забивать гораздо больше», — сказал Червиченко «СЭ».

На то, чтобы забить 85 голов в РПЛ, Промесу потребовалось 169 матчей — столько же ушло и у Вагнера Лав. Азмун достиг этой отметки за 208 игр.

Следующий гол Промеса в РПЛ сделает нидерландца лучшим иностранным бомбардиром в истории премьер-лиги.