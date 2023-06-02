Червиченко: «Промес точно не лучший игрок сезона, а в тройку лучших должен войти Комличенко»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, кого считает лучшими игроками завершающегося сезона РПЛ.
- Кто лучший игрок сезона? Точно не Промес. Скорее всего, Малком. Он был ярче всех, — сказал Червиченко.
— Можете назвать троих самых ярких игроков сезона?
— Малкома я уже назвал, в этот список точно должен войти Николай Комличенко. Хорошо забивать, когда ты играешь в «Зените» или «Спартаке». Посмотрите, сколько пенальти назначили на Комличенко, сколько он сам забил. Думаю, когда составляют такие топы, ориентируются на то, кого больше всех нахваливали комментаторы.
В текущем сезоне Промес забил 20 мячей и отдал 7 голевых передач в 26 матчах РПЛ. В гонке бомбардиров он уступает только Малкому, на счету которого 23 гола в 27 встречах.