Червиченко объяснил интерес турецких клубов к российским футболистам

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, почему турецкий чемпионат обращает внимание на российских футболистов.

«Вполне возможно. Тут ситуация такая, что нашим игрокам нужно выбирать: либо у нас, либо в Турции. В Европу вряд ли наши игроки поедут, про Латинскую Америку забываем сразу, там своих хватает. Поэтому они считают, что при отсутствии альтернатив, но желании куда-то уехать наши игроки доступны турецкому чемпионату, как по трансферу, так и по личным условиям. Игроки у нас очень неплохие, а в Турции небольшой кризис. Нет там таких футболистов, которые были ранее, да и сборная такая же. Логично, что они смотрят на наших ребят», — приводит слова Червиченко Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, а «Фенебахче» планирует подписать форварда ЦСКА Федора Чалова.