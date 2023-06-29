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Сегодня, 15:13

Червиченко объяснил интерес турецких клубов к российским футболистам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, почему турецкий чемпионат обращает внимание на российских футболистов.

«Вполне возможно. Тут ситуация такая, что нашим игрокам нужно выбирать: либо у нас, либо в Турции. В Европу вряд ли наши игроки поедут, про Латинскую Америку забываем сразу, там своих хватает. Поэтому они считают, что при отсутствии альтернатив, но желании куда-то уехать наши игроки доступны турецкому чемпионату, как по трансферу, так и по личным условиям. Игроки у нас очень неплохие, а в Турции небольшой кризис. Нет там таких футболистов, которые были ранее, да и сборная такая же. Логично, что они смотрят на наших ребят», — приводит слова Червиченко Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, а «Фенебахче» планирует подписать форварда ЦСКА Федора Чалова.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10964540-byvshij-prezident-spartaka-obyasnil-interes-tureckih-klubov-k-rossijskim-futbolistam.html
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Фенербахче
Андрей Червиченко
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