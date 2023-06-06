Червиченко объяснил, почему считает Галактионова лучшим тренером сезона в чемпионате России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил, почему считает главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Лучшим тренером сезона назову Галактионова. Мне очень понравился его финиш с «Локомотивом». Принял команду в абсолютно развалившемся состоянии, но ему удалось очень быстро реанимировать «Локо». Думаю, что их можно назвать реальным претендентом на чемпионство в следующем сезоне. «Зениту» нервы точно потреплют», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

«Локомотив» занял 8-е место в чемпионате России по итогам сезона, набрав 45 очков за 30 туров. Галактионов возглавил железнодорожников осенью 2022 года.