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Червиченко объяснил, почему считает Галактионова лучшим тренером сезона в чемпионате России

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил, почему считает главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Лучшим тренером сезона назову Галактионова. Мне очень понравился его финиш с «Локомотивом». Принял команду в абсолютно развалившемся состоянии, но ему удалось очень быстро реанимировать «Локо». Думаю, что их можно назвать реальным претендентом на чемпионство в следующем сезоне. «Зениту» нервы точно потреплют», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

«Локомотив» занял 8-е место в чемпионате России по итогам сезона, набрав 45 очков за 30 туров. Галактионов возглавил железнодорожников осенью 2022 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5129055-andrej-chervichenko-obyasnil-pochemu-schitaet-mihaila-galaktionova-trenerom-sezona-v-rpl.html
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Андрей Червиченко
Михаил Галактионов
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