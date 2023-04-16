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Червиченко: «Когда стала понятна недостижимость чемпионства, игроки «Спартака» бросили выкладываться до конца»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ (2:1).

«Спартак» имел столько возможностей разгромить «Торпедо» и не использовал их, за что чуть не был наказан. Оригинально судил вчера арбитр: все пенальти можно было ставить, да и карточки показывать. Единственное только не понятно, почему польский защитник «Спартака» не получил красную за удар локтем. Это было странно. По идее, «Спартак» без трех игроков должен был заканчивать. «Спартак» все равно сильнее, но находится в разбалансированном состоянии. Видимо, игроки так сильно бредили мыслью, что смогут побороться за «золото». Когда стала понятна недостижимость этой цели, игроки бросили выкладываться до конца. По крайней мере, некоторые из них, большинство», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Торпедо» занимает последнее, 15-е место (13 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-igroki-spartaka-brosili-vykladyvatsya-do-konca-kogda-stala-ponyatna-nedostizhimost-chempionstva-243715/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Андрей Червиченко
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