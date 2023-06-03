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Сегодня, 16:09

Червиченко — о результатах «Спартака» после ухода Федуна: «У новой команды пока явное преимущество»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил результаты команды после ухода Леонида Федуна.

«Чувствуется ли разница для «Спартака» с уходом Федуна? По крайней мере, команда займет место выше в регулярном чемпионате и, скорее всего, будет с бронзовыми медалями, судя по раскладку. Нельзя делать выводы по результату одного года. У Федуна были как провальные годы, так и время чемпионства и Кубка. Если взять в процентном соотношении, то у новой команды результат лучше. Имею в виду, если взять все годы Федуна и поделить на завоеванные трофеи, пока здесь явное преимущество, ха-ха», — цитирует Червиченко Sport24.

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года. Специалист управлял футбольным клубом 18 лет.

По итогам 29 туров красно-белые занимают 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-03-chervichenko-rezultaty-spartaka-s-ukhodom-feduna-u-novoy-komandy-poka-yavnoye-preimushchestvo
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Леонид Федун
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