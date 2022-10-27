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Сегодня, 21:50

Червиченко: «Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждет очень интересная концовка сезона»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых побороться за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждет очень интересная концовка сезона. «Зенит» сейчас очень силен, «Сочи» в том году были серебряными призерами РПЛ, но в последнем туре «заглотнули» семь мячей от петербуржцев как «Отче наш». Думаю, что еще «армейцы» подтянутся в чемпионской гонке и, возможно, ростовчане. Вопрос в том, возьмутся ли судьи за «Спартак» так, как взялись за «Ростов». Если да, то интрига умрет», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ (36 очков), «Спартак» с 29 очками занимает 2-е место. ЦСКА и «Ростов» делят третью-четвертую позицию, имея в активе 26 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-esli-spartak-ne-nachnut-dushit-sudi-to-nas-zhdet-ochen-interesnaya-kontsovka-sezona-1397097/
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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