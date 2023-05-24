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Сегодня, 18:19

Червиченко — о красной карточке Роши: «Абсолютная провокация Шадыханова»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС об отмене красной карточки защитника ЦСКА Виллиана Роши, полученной в матче против «Спартака» в 28-м туре чемпионата России (1:2).

«Согласен ли я с отменой дисквалификации Виллиана Роши? Полностью. Я сразу говорил, что это чистый бред. Это была абсолютная провокация Павла Шадыханова, который был видеоарбитром, вовремя не среагировал на жест Соболева и тянул сопли. Было понятно, что Соболеву нужно давать красную. Видимо, Шадыханову очень не хотелось, чтобы это произошло. Он и Карасев затягивали этот момент, Роша начал нервничать и показывать то, что ему демонстрировал Соболев. Чтобы принять это за жест в свою сторону, нужно быть либо очень ангажированным, либо психически неуравновешенным. Что, видимо, относится уже к боковому судье, который принял это на своей счет», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

На 66-й минуте матча арбитр Сергей Карасев показал две прямые красные карточки: Александру Соболеву за демонстрацию непристойного жеста в адрес Виллиана Роши, а также самому Роше за повторение этого жеста.

24 мая КДК РФС принял решение о дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча. Красная карточка Виллиана Роши была отменена.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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