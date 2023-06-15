Червиченко: «Судя по тому, как играл «Оренбург», кандидатура Лички для «Динамо» выглядит логичной»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что Марцел Личка может стать главным тренером московского «Динамо».

«Судя по тому, как играл «Оренбург», кандидатура Лички выглядит логичной. Ведь Федотов тоже работал в «Оренбурге», а потом в «Сочи» и ЦСКА. Видите, как все поступательно. Так и здесь. Надо смотреть на тренера, когда он работает со средним составом или даже ниже среднего. Если он из него может выжимать все, то можно брать для работы с ребятами посерьезнее. Здесь все выглядит логично. Последний шанс для руководства «Динамо»? Там ситуация такая, что сам себя вряд ли уволишь. Они с собой договорятся», — цитирует «Чемпионат.com» Червиченко.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке.