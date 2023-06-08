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Червиченко поделился мнением о двухматчевой дисквалификации Джикии за оскорбление арбитра

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о двухматчевой дисквалификации защитника красно-белых Георгия Джикия за оскорбление арбитра Алексея Амелина.

«Джикия точно легко отделался. А оценить я не могу, не знаю же, что он арбитру сказал. То, что спорил с судьей... Там вроде ничего такого серьезного не было, чтобы потянуть на большее. Если там не было совсем уж каких-то унизительно-матерных выражений. 2 матча — нормально. Но я считаю, что потеря Джикии даже на 2 матча может стать серьезной проблемой для старта «Спартака» в следующем сезоне. Потеря Соболева для атаки не так значима, как потеря Джикии для обороны. Отсутствие Соболева, конечно, ослабляет мощь «Спартака» в атаке, но не кардинально. А отсутствие Джикии приведет к полной деструктуризации обороны команды. С чем можно связать такое поведение игроков «Спартака»? И нервы сдают, и идет постоянна напичка, что они обязательно должны выиграть и быть первыми. Когда они борются за третье место это считается неудачей, а незавоевание даже третьей строчки приравнивается к трагедии, отсюда и такая реакция. Мое мнение — нужно меньше накалять атмосферу внутри команды, и тогда и ребята будут поспокойнее и будут лучше играть», — приводит слова Червиченко «Спорт День за Днем».

Инцидент произошел на 43-й минуте матча 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» (2:1). Джикия был запасным игроком, но вступил в спор с Амелиным и был удален с поля.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chervichenko-poterya-dzhikii-dlya-spartaka-bolee-znachima-chem-soboleva
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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