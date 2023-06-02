Червиченко: «Спартаку» будет крайне непросто против «Крыльев Советов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Крыльев Советов» в 30-м туре чемпионата России.

«На бумаге спартаковцы выглядят фаворитами, но заранее отдавать им победу в Самаре нельзя. Весну «Спартак» проводит безобразно. А в последних турах умудрился выиграть дерби у ЦСКА (2:1), но потерять очки с «Химками» (1:1) и «Пари НН» (0:0). Поскольку «Крылья» в таблице рядом с последними двумя, может повториться сценарий этих встреч. Тем более самарцы мотивированы избежать стыков. И по игре они выглядят вполне неплохо. Так что «Спартаку» будет крайне непросто», — цитируют «Известия» Червиченко.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в субботу, 3 июня. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.