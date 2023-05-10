Червиченко предложил собрать исполком РФС из представителей Санкт-Петербурга

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал количество петербуржцев в РФС.

«Я считаю, надо не стесняться и брать в исполком РФС исключительно тех, кто родился в Питере, либо имеет питерскую прописку. Все остальные должны лишаться такой возможности. Чего стесняться? Гори сарай, гори и хата. Мне кажется давно пора уже бросать все эти стеснительные ужимки. Хоть плюй в глаза — и то божья роса, по такому принципу надо жить. У нас видимо другим регионам футбол не нужен, они не должны высказываться, принимать решения.

Раз так решили, кто сейчас будет это оспаривать? Думаю, желающих очень мало. Все равно когда-то безобразию приходит конец. И этому прийдет тоже. У нас весь футбол заканчивается только на Питере и Москве? Я хотел бы видеть в исполкоме больше представителей регионов: Казань, Ростов, Самара, Калининград. Людей, которые расширяют географию нашего футбола, а не сужают ее по максимуму в угоду своим амбициям и приоритетам. Страна у нас для всех. А не только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга», — сказал Червиченко «СЭ».

12 мая состоится общее собрание российской премьер-лиги. Клубы в очном формате и посредством видеосвязи выберут двух кандидатов в исполком РФС от РПЛ. Еще одно место кандидата автоматически получит президент лиги Александр Алаев.