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Червиченко — о названии улиц Москвы в честь легенд «Спартака»: «Это пурга, чтобы отвлечь болельщиков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что улицы Москвы могут назвать в честь легенд красно-белых.

«На своей территории каждый развлекается так, как ему нравится. Если им кажется, что на территории стадиона есть улица, то ради Бога. Пускай называют как хотят, это внутренняя территория. Если у вас есть дачный дом, в нем есть две или три дорожки, то вы можете назвать их как хотите. Так и здесь, у каждого свои развлечения.

Почему не Симонян? Сложно сказать, чем руководствуются люди, которых поражают такие идеи. Собрали всех в кучу, Николай Озеров — «спартаковец», но он теннисист. Старостин — основатель клуба и многолетний руководитель. Черенков — да, легенда. Но почему не Романцев, а Бесков? Романцев выиграл больше. Это пурга, чтобы отвлечь болельщиков", — цитирует Metaratings.ru Червиченко.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-pereimenovanie-ulic-moskvy-v-chest-legend-spartaka-eto-purga-chtoby-otvlech-bolelshikov-246699/
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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