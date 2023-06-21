Червиченко — о расторжении контракта Рыбуса со «Спартаком»: «Зачем его держать?»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал корреспонденту «СЭ» расторжение контракта с защитником Мацеем Рыбусом.

«Если человек не играет, зачем его держать? И человека мучать и нести лишнюю нагрузку на себя. В расторжении контракта логика есть. Он защитник квалифицированный. В «Спартаке» иногда не играют те, кто, уходя, становятся большими звездами. Не очень выразительная игра в команде красно-белых, еще не значит, что у него не получится в другом клубе», — сказал Червиченко «СЭ».

Рыбус выступал за «Спартак» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 33-летний польский футболист провел 12 матчей за московский клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу.