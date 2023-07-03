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Червиченко — о работе ВАР на матче «Зенита» против «Спартака»: «Смотришь в книгу, видишь фигу»

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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал запись переговоров арбитров с матча «Зенита» против красно-белых в 26-м туре РПЛ.

«У меня создается впечатление, что у ВАР-ассистентов один глаз на четверых. Иногда они его передают друг другу, а иногда забывают. Они заинтересованы ангажированно. В детстве говорили: смотришь в книгу, видишь фигу. Эти смотрят в монитор, а видят примерно то же самое. Но все зависит не от того, что они слепые. А от того, чем их простимулировали перед игрой. И это касается не только Иванова», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В видео показаны эпизоды разговоров главного арбитра встречи Павла Кукуяна с футболистами, конфликты игроков и падение форварда «Спартака» Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита», а также момент со вторым голом «Зенита» в ворота «Спартака», когда полузащитник питерской команды Далер Кузяев толкнул в спину полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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