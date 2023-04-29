Червиченко раскритиковал работу Левникова в матче с «Ростовом»: «Ему очень хотелось, чтобы «Спартак» забил?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал для «СЭ» поведение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 25-го тура РПЛ, которому показали красную карточку за перепалку с арбитром.

«Конечно, так себя вести не стоит. Надо было просто дать в рыло Левникову и все. Зачем слова тратить? Если Левников ***, то как с ним себя вести по-другому? Соболева на 39-й минуте должны были выгонять за вторую желтую. На 53-й минуте Комличенко толкают в спину, он отворачивается, делает вид, что не заметил, потому что явно видел, что фол где-то на линии. Но чтобы не смотреть, не ставить пенальти, он отвернул рыло. На 55-й минуте после первого толчка сказал: «Давайте, играйте». После второго толчка, когда сбили Комличенко в штрафной, вдруг вспомнил, что перед этим было нарушение», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Червиченко считает, что судья хотел, чтобы «Спартак» забил.

«После 90-й минуты разве было какое-то падение? Кто-то лежал, кого-то меняли? Ты добавил 3 минуты, прошло 93 минуты. Почему продолжается игра? Почему назначается угловой на 93-й минуте плюс 30 секунд? Что случилось? Ему очень хотелось, чтобы «Спартак» забил?» — добавил он.

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».

«Ростов» находится на втором месте с 50 очками. Команда в 26-м туре сыграет с «Факелом».