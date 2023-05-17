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17 мая, 12:25

Экс-президент «Спартака» Червиченко: «Я бы за трансфер Дуарте кожу живьем содрал»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал покупку московским клубом защитника Алексиса Дуарте.

«Если там деньги не имеют счета и люди хотят быть обманутыми — это их право и сугубо личный вопрос. Если вы углубитесь в эти вопросы, то узнаете, что Дуарте сначала агент предложил неправильно за 3 миллиона евро. А когда предложил правильно, то его купили за 4,5-5 миллионов. Кто в курсе нюансов, смеются и знают, что происходит. Но если руководство это устраивает — ради бога. Тут же вопрос, что в этих трансферах главное? Игрока купить или деньги потратить? Это у людей нужно спрашивать, почему их не беспокоит, как тратятся их деньги. Я бы за такой трансфер кожу живьем содрал. Но у тех, кто раздает деньги сейчас, видимо, другой подход», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

23-летний футболист перешел в «Спартак» за 4 миллиона евро, согласно порталу Transfermarkt. Ранее парагвайский защитник выступал за «Серро Портеньо». В текущем сезоне Дуарте провел 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров. С лета 2022 года команду возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-ya-by-za-transfer-duarte-v-spartak-kozhu-zhivyom-sodral-251714/
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